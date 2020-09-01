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Эскалация напряженности в Средиземноморье

Турция раскритиковала решение США о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру

Анкара готова предпринять ответные шаги, отмечается в заявлении МИД республики

АНКАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Турция готова предпринять ответные шаги для обеспечения безопасности турок-киприотов, если Соединенные Штаты не пересмотрят свое решение о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД республики.

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"Решение США о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру несовместимо с духом союзничества между Турцией и США. Мы рассчитываем, что США пересмотрят свое решение и поддержат существующие усилия по установлению мира и стабильности. В противном случае Турция решительно предпримет соответствующие шаги, чтобы гарантировать безопасность турецкого народа Кипра в соответствии с юридической и исторической ответственностью", - отмечается в коммюнике.

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СШАКипрТурцияЭскалация напряженности в Средиземноморье
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