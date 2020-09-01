Председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Нигеру

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Председательство в Совете Безопасности ООН в рамках ежемесячной ротации перешло в сентябре от Индонезии к Нигеру. Перед постпредом Нигера при ООН Абду Абарри будут стоять две задачи: проведение встреч совета в ходе недели высокого уровня, а также окончательное решение по запросу США о возвращении санкций в отношении Ирана.

Абарри сообщил на пресс-конференции во вторник, что 24 сентября запланирована встреча Совета Безопасности высокого уровня по теме "поддержание международного мира и безопасности", которая будет посвящена глобальной политике после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как и большая часть мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи, встреча пройдет в виртуальном формате.

"Предполагается, что это будет саммит, поэтому все главы государств (входящих в СБ ООН - прим. ТАСС) получат приглашение участвовать во встрече. Однако, конечно, страны смогут принимать участие и на уровне других высокопоставленных лиц", - сказал он.

Большая часть вопросов, обращенных к нигерийскому постпреду, касалась его позиции по запросу США о запуске процедуры снэпбэка ("snapback" - возвращение антииранских санкций ООН). Ранее председательствующий в августе постпред Индонезии заявил, что "не может предпринять действий по запросу США", так как против этого выступило большинство членов СБ.

"На данный момент я могу лишь сказать, что ни одна сторона не контактировала со мной по этому вопросу. Поэтому мы остаемся на той же позиции, которую озвучил постпред Индонезии в прошлом месяце", - отметил, в свою очередь, представитель Нигера.

Госсекретарь США Майкл Помпео 20 августа лично передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней. Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.