ОТТАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и со Светланой Тихановской, в ходе которых обсудил с ними ситуацию в Белоруссии. Об этом Шампань во вторник написал на своей странице в Twitter .

"Я поговорил с Владимиром Макеем и подтвердил обеспокоенность Канады относительно [прошедших президентских] выборов и ситуации в Белоруссии, а также призвал освободить задержанных, в том числе журналистов и представителей оппозиции", - сообщил Шампань. Он добавил, что Оттава призывает Минск начать диалог с протестующими и привлечь к ответственности виновных в насилии.

Кроме того, глава МИД Канады проинформировал о своем разговоре с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. "Мы обсудили варианты, которые рассматривает Канада, чтобы поддержать народ Белоруссии и обеспечить соблюдение прав человека", - заявил Шампань. Он отметил, что Оттава продолжит внимательно следить за развитием событий в республике.