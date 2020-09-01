{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Оттава призывает Минск начать диалог с протестующими

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань обсудил ситуацию в республике со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и экс-кандидатом на пост президента страны Светланой Тихановской

ОТТАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и со Светланой Тихановской, в ходе которых обсудил с ними ситуацию в Белоруссии. Об этом Шампань во вторник написал на своей странице в Twitter.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Я поговорил с Владимиром Макеем и подтвердил обеспокоенность Канады относительно [прошедших президентских] выборов и ситуации в Белоруссии, а также призвал освободить задержанных, в том числе журналистов и представителей оппозиции", - сообщил Шампань. Он добавил, что Оттава призывает Минск начать диалог с протестующими и привлечь к ответственности виновных в насилии.

Кроме того, глава МИД Канады проинформировал о своем разговоре с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. "Мы обсудили варианты, которые рассматривает Канада, чтобы поддержать народ Белоруссии и обеспечить соблюдение прав человека", - заявил Шампань. Он отметил, что Оттава продолжит внимательно следить за развитием событий в республике.

Теги
БелоруссияКанадаШампань, Франсуа-ФилиппМакей, Владимир ВладимировичКризис в Белоруссии
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью