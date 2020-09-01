Председатель СБ ООН сообщил, что обсуждал с Помпео тему Ирана

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Постпред Нигера при ООН Абду Абарри, который в сентябре председательствует в Совете Безопасности, сообщил, что встречался с госсекретарем США Майклом Помпео и обсуждал с ним иранскую проблематику.

"Это была конструктивная дискуссия, в ходе которой мы говорили о прекрасных отношениях между США и Нигером, в том числе в области борьбы с терроризмом", - сказал он.

"Как вы знаете, у нас были некоторые сложности в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, и США сейчас разрабатывают программу по оказанию нам помощи в размере $500 млн. Я упомянул эту тему, чтобы поблагодарить за это американский народ и правительство", - добавил Абарри.

Он не стал отрицать, что тема Ирана также затрагивалась на встрече. "Конечно, иранская тема поднималась во время нашей дискуссии. Я сказал, что мы сделаем все, что можем, чтобы внести свой вклад в конструктивное обсуждение этой темы, с учетом прекрасных отношений между США и Нигером", - информировал нигерийский постпред. Он добавил, что представитель США не обращался к нему с какими-то конкретными просьбами.

Помпео 20 августа лично передал Совету Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций организации в отношении Ирана. По мнению США, санкции могут вновь начать действовать через 30 дней. Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году.