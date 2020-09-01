Макрон заявил, что ливанцы должны сосредоточить усилия на реформах и реконструкции страны

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал не снижать темпы международной помощи Ливану и поторопил ливанских политиков с созданием нового правительства. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Бейруте во дворце Снобар, где находится резиденция французского посла.

"Ливанцы должны извлечь уроки из трагедии 4 августа в морском порту Бейрута и сосредоточить усилия на реформах и реализации дорожной карты по реконструкции страны", - подчеркнул он. По словам Макрона, международное сообщество "поддержит реформы в Ливане и окажет необходимую финансовую помощь".

"В октябре на международной конференции в Париже будет разработана стратегия восстановления ливанской экономики", - сообщил он.

Касаясь формирования нового правительства Ливана после назначения премьер-министром Мустафы Адиба, французский лидер отметил, что ответственность за это несут ливанские политики. Он выразил надежду, что "новый кабинет будет создан в течение двух недель".