Генпрокурор Южной Осетии в ответ на требование депутатов назвал условия своей отставки

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев, отставки которого требует парламент республики после смерти задержанного местного жителя, заявил, что готов сложить полномочия при условии, что ряд депутатов парламента республики откажутся от депутатской неприкосновенности, которая в настоящее время препятствует привлечению их к уголовной ответственности.

Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства, которое привело к гибели задержанного гражданина". Реакции президента на это требование пока не было. Во вторник 17 из 34 депутатов парламента подписала открытое письмо о намерении приостановить работу в парламенте до решения вопроса об отставке генпрокурора.

"Генеральная прокуратура считает, что <…> депутаты парламента, в отношении которых имеются все основания для привлечения их к уголовной ответственности <…>, используя трагическую гибель Инала Джабиева в своих личных интересах, оказывают давление на правоохранительные органы Республики Южная Осетия с целью парализовать их законную деятельность, <…> надеясь на то, что после отставки генерального прокурора эти уголовные дела будут прекращены, - заявил Джагаев журналистам. - Я готов сложить с себя полномочия генерального прокурора, уйти в отставку, но с одним условием, после того как вышеперечисленные депутаты откажутся от депутатской неприкосновенности и предстанут перед правосудием Республики Южная Осетия".

В ходе пресс-конференции он привел информацию о подозрениях в совершении преступлений рядом депутатов, в том числе вице-спикером парламента. "Для достижения своих личных интересов вышеуказанные депутаты и некоторые политические деятели используют народные массы, призывая их к свержению законно избранной власти в республике, тем самым подталкивая их к нарушению закона", - сказал Джагаев.

Он также заявил, что не снимает с себя ответственности за смерть подозреваемого, находившегося под следствием. "Я не снимаю с себя ответственности за эту трагедию и не собираюсь уводить кого-то от ответственности за трагедию, произошедшую с гражданином республики. Мои глубокие искренние соболезнования я приношу семье Инала Джабиева", - сказал генеральный прокурор.

О ситуации в Цхинвале

В пятницу перед администрацией президента в центре Цхинвала прошел несанкционированный митинг после информации о смерти местного жителя Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, в субботу президент Анатолий Бибилов принял ее и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов". Арестованы семь сотрудников МВД.

Несанкционированные митинги также прошли в субботу и понедельник. Депутаты от оппозиционных партий сообщали ТАСС, что главным требованием митингующих является отставка генпрокурора Урузмага Джагаева.