ABC: суд в США временно разрешил Трампу не передавать прокуратуре налоговые декларации

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке приостановил действие решения суда нижестоящей инстанции, который ранее допустил передачу окружному прокурору налоговых деклараций президента США Дональда Трампа за восемь лет. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.

По ее данным, к соответствующему выводу пришли три судьи апелляционного суда, выслушав во вторник аргументы представителей обеих сторон. Таким образом, временно заблокировано решение Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, который 20 августа отклонил ходатайство Трампа, пытающегося не допустить передачу его налоговых деклараций.

Адвокаты американского лидера, которые сразу заявили о готовности опротестовать решение окружного суда, выразили удовлетворение промежуточными итогами рассмотрения дела в апелляционном суде. Следующее заседание, на котором будет обсуждаться вопрос правомерности передачи налоговых деклараций Трампа, намечено на 25 сентября.

Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс в 2019 году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Президент США предпринял целый ряд попыток, чтобы прекратить начатое Вэнсом разбирательство. В ноябре в США запланированы президентские выборы, на которых республиканец Трамп будет добиваться переизбрания. Его соперником от Демократической партии будет бывший вице-президент США Джозеф Байден.