Белорусская ассоциация журналистов требует немедленно освободить задержанных коллег

"БАЖ требует немедленного освобождения задержанных коллег! Это грубейшее нарушение законодательства! Белорусская ассоциация журналистов призывает всех коллег завтра прийти на открытые судебные заседания над журналистами", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила, что несколько задержанных в Минске журналистов останутся в РУВД до утра "в рамках административного процесса". Главный редактор интернет-портала tut.by Марина Золотова написала на своей странице в Facebook, что журналистам вменяют обвинения по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("участие в несанкционированном массовом мероприятии"), и их ждет суд.

Белорусские правоохранители задержали во вторник нескольких журналистов, освещавших акции протеста в Минске. В настоящее время, по данным tut.by, в РУВД остаются шестеро сотрудников СМИ, в том числе самого портала, а также информагентства БелаПАН и белорусской "Комсомольской правды". Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещавших акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов обычно доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов.