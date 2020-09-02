Число задержанных полицией Лондона активистов движения Extinction Rebellion возросло до 90

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Число активистов природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), задержанных во вторник полицией Лондона, увеличилось до 90 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом по итогам первого дня протестной акции.

"По состоянию на 18:00 (20:00 мск), 90 человек были задержаны за нарушения правопорядка, создание препятствий для движения транспорта, сопротивление полиции или нападение на сотрудника чрезвычайных служб", - отмечается в коммюнике. Ранее сообщалось, что в полицейские участки были доставлены 65 человек.

Местом задержаний стала Парламентская площадь в центре британской столицы. Несмотря на запрет перекрывать движение автотранспорта, сотни демонстрантов расположились посреди проезжей части, что немедленно привело к пробкам. По информации газеты Daily Mail, всего в акции протеста приняли участие около 3 тыс. человек.

Демонстранты обещают продолжать акции в Лондоне в течение 10 дней. Однако полиция уже предупредила, что будет немедленно пресекать все попытки манифестантов мешать автомобилистам. Им разрешено собираться лишь вне автодорог, соблюдая при этом меры социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменений климата. В апреле и октябре 2019 года активисты Extinction Rebellion устраивали двухнедельные протестные акции в Лондоне, блокируя движение на транспортных магистралях столицы, мешая работе метро и аэропорта Лондон-Сити. Они также перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи и штаб-квартиры вещательной корпорации Би-би-си, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Тысячи активистов были задержаны полицией.