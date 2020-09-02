Журналисты портала tut.by проводят акцию протеста у здания РУВД в Минске

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники белорусского интернет-портала tut.by вышли в ночь на среду к зданию РУВД Октябрьского района Минска в знак протеста против задержания их коллег, освещавших митинги в белорусской столице.

На месте находятся около двух десятков человек. Они держат плакаты с надписью "Куда пропадают журналисты в Беларуси, когда уходят на работу?" По данным портала, местные жители пришли поддержать протестующих и принесли им еду и горячий чай. На снимках, размещенных в Telegram-канале издания, сотрудников правоохранительных органов нет, проводить акцию журналистам не мешают.

Во вторник милиция в Минске задержала сотрудников нескольких СМИ, в том числе tut.by. По словам пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, ряд задержанных журналистов останутся в РУВД до утра "в рамках административного процесса". Белорусская ассоциация журналистов выступила с требованием немедленно освободить задержанных и призвала коллег прийти в среду на открытые судебные заседания, касающиеся журналистов. По данным изданий, сотрудники которых находятся в РУВД, журналистам вменяют обвинения по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("участие в несанкционированном массовом мероприятии"). Портал tut.by ранее сообщил, что к задержанным не пустили адвокатов.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии не раз задерживали журналистов, освещавших акции протеста в Минске, в том числе корреспондентов ТАСС, имеющих аккредитацию. Журналистов обычно доставляли в РУВД и отпускали после проверки документов.