Лукашенко заявил, что оппозиционер Латушко перешел красную линию и ответит по закону

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры и дипломат Павел Латушко перешел красную линию, став оппозиционером, и будет привлечен к ответственности по закону.

"По закону он [Латушко] ответит, он перешел красную линию", - сказал Лукашенко во время беседы с журналистами в городе Барановичи, фрагмент которой показал во вторник телеканал ОНТ.

Белорусский лидер напомнил, что помогал Латушко устраиваться на высокие государственные посты. "[Латушко] на коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром [культуры]. Поработал министром. "Я хочу послом быть". - "Куда?" - "Во Францию". - "Ладно, езжай во Францию". Как-то старался по-отечески относиться. Оттуда (из Франции - прим. ТАСС) приехал, тоже просился в правительство, [но] не было такого портфеля. "Можно я поработаю где-нибудь там и там?" - "Где?" - "Хочу в [театре имени] Янки Купалы". - "Иди поработай", - рассказал президент.

Рассуждая о причинах перехода Латушко на сторону оппозиции, Лукашенко предположил, что экс-министру "показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула". "Но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, в этой власти все, она рухнет, надо бежать в другую. Вот он и побежал", - добавил Лукашенко.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12% голосов, покинула Белоруссию, сейчас она находится в Литве. В штабе объединенной оппозиции заявили, что задачей совета будет обеспечение перехода власти. Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.

В состав президиума совета входит бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко. Ранее он не исключал своего задержания, вместе с тем подчеркивал, что никогда не нарушал действующее законодательство Белоруссии и не считает, что ему нужно опасаться уголовного преследования.