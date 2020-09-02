{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Помпео призвал Минск разрешить въезд в страну главе белорусских католиков

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Минск должен позволить главе белорусских католиков митрополиту Тадеушу Кондрусевичу въехать в страну, чтобы тот смог заботиться о своей пастве. Такое мнение выразил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

"Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы тот смог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания", - считает шеф американской дипломатии.

Теги
БелоруссияСШАПомпео, Майкл (Майк)
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Глава комиссии по СВПД: США не могут инициировать восстановление санкций ООН против Ирана
В заявлении Хельги Шмид отмечается, что США в одностороннем порядке объявили о прекращении своего участия в СВПД 8 мая 2018 года
Читать полностью