Помпео призвал Минск разрешить въезд в страну главе белорусских католиков

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Минск должен позволить главе белорусских католиков митрополиту Тадеушу Кондрусевичу въехать в страну, чтобы тот смог заботиться о своей пастве. Такое мнение выразил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

"Белорусские власти должны разрешить въезд в страну архиепископу Кондрусевичу, чтобы тот смог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания", - считает шеф американской дипломатии.