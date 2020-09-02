Пентагон: КНР намерена создавать ядерное оружие, не уступающее разрабатываемому США и РФ

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Китай в ближайшем будущем намерен создавать ядерные боеголовки и средства их доставки, которые по своим характеристикам не будут уступать образцам, находящимся сейчас в разработке в Соединенных Штатах и России. Такое утверждение содержится в обнародованном во вторник очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая.

"Китай, вероятно, намерен создавать новые ядерные боеголовки и системы доставки, которые будут по меньшей мере такими же эффективными, надежными и долговечными, как некоторые боеголовки и системы доставки, которые сейчас находятся в разработке у США и России", - говорится в этом отчете, переданном на рассмотрение Конгресса США.

Стратеги Министерства обороны США также выразили некоторые сомнения относительно того, сохранит ли Китай в будущем свое обязательство не применять ядерное оружие первым. Они отмечают, что "некоторые военные" в КНР публично предлагали рассмотреть варианты, при которых Пекин все же позволит себе применять ядерное оружие первым, например, в ситуации, когда "нападение с применением неядерных вооружений угрожает существованию ядерных сил Китая, а также самого режима". В Пентагоне при этом признают, что никаких свидетельств того, чтобы руководство страны приняло решение сменить курс, в настоящий момент нет. "Тем не менее отсутствие прозрачности со стороны Китая относительно масштабов программы ядерной модернизации поднимает вопросы по поводу их будущих намерений", - утверждают в американском военном ведомстве.

В свою очередь заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Чед Сбраджиа заявил на брифинге для журналистов, что Вашингтон готов договариваться по вопросам контроля над вооружениями сначала с Москвой, а потом уже с Пекином. "Соединенные Штаты готовы достигать прогресса с Россией, пока мы ждем от Китая, что он признает собственный интерес в том, чтобы вести себя как великая держава и ответственное ядерное государство и начать добросовестные переговоры", - сказал он.

Американский президент Дональд Трамп, отвечая в ноябре 2019 года на вопрос ТАСС, заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. 8 июля директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун отметил, что Китай готов присоединиться к переговорам, если Соединенные Штаты сократят свои арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. При этом, по словам китайского дипломата, Пекин понимает, что в действительности "это не может произойти". Он также заверил, что если Россия и США продлят Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и на его основе "продолжат сокращать свои ядерные арсеналы, то Китай примет участие [в переговорах]".

Базы за рубежом

Китай рассматривает возможность создания новых военных баз за рубежом, в том числе в Таджикистане. Такое утверждение содержится в докладе Пентагона.

"КНР, вероятно, рассматривает Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, ОАЭ, Кению, Сейшелы, Танзанию, Анголу и Таджикистан в качестве мест для размещения военно-логистических объектов НОАК (Народно-освободительной армии Китая)", - утверждается в этом отчете, переданном на рассмотрение Конгресса США.

"КНР стремится создать более полноценную базовую инфраструктуру и логистику за рубежом, чтобы НОАК могла осуществлять проекцию военной силы и поддерживать ее на больших дистанциях", - отмечается в документе.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Чед Сбраджиа выражал обеспокоенность тем, что торгово-инвестиционные проекты Китая в рамках экономической инициативы "Один пояс - один путь" могут привести к созданию Пекином своих военных баз в разных регионах мира.