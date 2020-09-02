Помпео: США вскоре объявят о новых мерах по защите секретных данных и разработок от Китая

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Вашингтон намерен в ближайшие недели объявить о принятии новых мер с целью препятствования якобы имеющим место попыткам китайской стороны похитить в США секретные данные и сведения о новейших разработках. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Fox Business госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

Руководителю американского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, как Вашингтон намерен противодействовать таким попыткам. "Теперь вы увидите, что последуют более широкие меры. Думаю, что об этом будет объявлено в ближайшие дни или недели. Вы увидите, что США будут противостоять этому очень серьезно в интересах американской экономики", - сказал госсекретарь. Он напомнил, что Вашингтон ранее ввел ограничения в отношении китайской корпорации Huawei.

По версии Помпео, некоторые студенты из Китая, которые находятся в США, "являются частью этой сети". "Не все они шпионы", - сказал он, добавив, что власти КНР пытаются "выявить тех из них, кто в конечном счете будет работать на них".

Госсекретарь выразил надежду, что к концу 2020 года в США не останется Институтов Конфуция, которые занимаются продвижением китайского языка и культуры. В августе американские власти объявили их "иностранными миссиями КНР". По его словам, власти Китая пытаются "вербовать шпионов и осведомителей" в Институтах Конфуция. "Надеюсь, мы сможем закрыть их все до конца текущего года", - подчеркнул Помпео.

17 августа Министерство торговли США ввело ограничения в отношении 38 дочерних компаний Huawei по доступу к продукции, произведенной с использованием технологий и программного обеспечения Соединенных Штатов. В список вошли дочерние компании из 21 страны, в том числе из России. Американский лидер Дональд Трамп объяснил новые санкции в отношении Huawei тем, что, по его мнению, китайская компания занимается шпионажем.

Поддержка партнеров

Американские власти в противостоянии Китаю рассчитывают на поддержку своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Помпео.

"Для нас ключевое значение имеет то, что в этом противостоянии у нас есть друзья и сторонники, - указал Помпео в ответ на просьбу прокомментировать отношения США и Индии в условиях противодействия политике КНР. - Мы работали над этим больше двух лет и добились значительного прогресса. Как вы видите, многие страны отказались от угрозы китайской Huawei (от использования технологий этой телекоммуникационной корпорации - прим. ТАСС)".

"Я считаю, что весь мир приходит к осознанию того, что Коммунистическая партия Китая не намерена соперничать в атмосфере взаимности, прозрачности и соблюдения правил", - продолжил глава Госдепартамента. Он подчеркнул, что американские партнеры "в Индии, Австралии, Японии, Республике Корея отдают себе отчет в угрозе, которая исходит [от Китая] по отношению к их людям, к их странам, и потому готовы сотрудничать с США в оказании давления на Пекин по всем фронтам".

"По всем фронтам"

Президент США Дональд Трамп намерен противостоять Китаю "по всем фронтам", и термин "холодная война" при характеристике американо-китайских отношений в определенной степени уместен, заявил Помпео.

"Аналогия с холодной войной в какой-то мере верна, - отметил он. - Коммунистическая партия Китая во главе с Си Цзиньпином приняла решение относительно наращивания военной мощи и дипломатических усилий, нацеленных на поддержку авторитарных режимов по всему миру во имя достижения мировой гегемонии. Сейчас время, когда возникают иные вызовы - вызовы в области экономики".

По словам госсекретаря, "нынешняя ситуация отличается от времен холодной войны, поскольку вызов нам бросает страна с населением 1,4 млрд человек и с экономикой, которая обеспечивает 6% роста ВВП". Он подчеркнул, что американский лидер намерен противостоять Китаю "по всем фронтам".