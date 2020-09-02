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СМИ: подписание соглашения между ОАЭ и Израилем пройдет в Белом доме 18 сентября

По данным портала Axios, переговоры о нормализации отношений между двумя странами продвигаются быстрее, чем ожидалось

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Подписание соглашения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем о полной нормализации двусторонних отношений пройдет в Белом доме 18 сентября. Об этом сообщил во вторник новостной портал Axios со ссылкой на свои источники в Израиле, ОАЭ и США.

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По их данным, переговоры о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ продвигаются быстрее, чем ожидалось, и могут привести к заключению дополнительного трехстороннего пакта с участием США. Речь идет о "возможном альянсе" трех стран, целью которого станет обеспечение региональной безопасности.

В середине августа помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что подписание соглашения между ОАЭ и Израилем о полной нормализации двусторонних отношений пройдет в Белом доме, ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и, возможно, наследного принца Абу-Даби.

Американский президент Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Теги
СШАОАЭИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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