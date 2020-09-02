Правоохранительные органы США опровергли сведения о кибератаке на системы для голосования

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и обеспечению защиты инфраструктуры (CISA) при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США опровергли сведения о проведении в этом году кибератак на избирательные системы голосования страны.

"CISA и ФБР не зафиксировали в этом году кибератак на базы данных регистрации избирателей или на системы, связанные с голосованием, - отмечается в совместном заявлении спецслужб. - Мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами по содействию избирательному процессу на федеральном уровне, уровне властей штата и на местном уровне, чтобы обеспечить безопасность процедуры голосования".

"Мы и наши партнеры постоянно отслеживаем риски, связанные со всеми методами голосования во время наших выборов", - отмечается в документе. ФБР и CISA добавили, что регулярно предоставляют властям информацию об этом.

Как сообщила во вторник газета "Коммерсантъ", на одном из российских хакерских ресурсов пользователям предлагается база данных с информацией о 7,6 млн избирателей штата Мичиган. Утечка произошла якобы еще в прошлом году. При этом власти штата заявили во вторник, что их электронные системы не подвергались взлому. Они пояснили, что информацию об избирателях штата можно получить по запросу на основании закона о свободе информации (FOIA) США.