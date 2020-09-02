Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.

В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений ввиду карантинных ограничений. Однако, как ранее отмечали в ООН, лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации.

На данный момент российский лидер значится седьмым в списке выступающих. До него прозвучат выступления глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В тот же день к Генассамблее планируют обратиться президенты Ирана Хасан Роухани и Франции Эмманюэль Макрон.

Неделя высокого уровня будет в этом году будет проходить с 22 по 29 сентября в основном в виртуальном формате. На данный момент о возможном личном присутствии в ООН заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.