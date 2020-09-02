В США ученого из Китая приговорили к 1,5 года тюрьмы за экономический шпионаж

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд Северного округа американского штата Калифорния приговорил к 1,5 года тюремного заключения профессора Тяньцзиньского университета Хао Чжана, который в июне был признан виновным в краже коммерческих секретов и экономическом шпионаже в пользу властей КНР. Об этом говорится в постановлении, которое поступило во вторник в электронную базу суда.

Хао Чжан начнет отбывать наказание в октябре. Его обязали выплатить почти $480 тыс. двум американским компаниям, которым якобы был нанесен ущерб в результате его действий.

Ученый был задержан в США в 2015 году. Хао Чжана и нескольких его коллег обвиняли в том, что они в Китае выдавали разработки американских компаний за свои. Исследователю могло грозить тюремное заключение на срок до 15 лет.

Власти США, в частности, утверждали, что Хао Чжан и еще один китайский ученый участвовали в США в разработке акустических резонаторов, используемых в средствах связи, в том числе в мобильных телефонах. Проект осуществлялся по заказу научно-исследовательского управления Пентагона. По данным американской стороны, Хао Чжан и его коллега решили наладить производство таких же акустических резонаторов в Китае.