Reuters: один из лидеров красных кхмеров в Камбодже умер на 78-м году жизни

ТАСС, 2 сентября. Один из высокопоставленных функционеров режима красных кхмеров, правившего в Камбодже в период с 1975 по 1979 год, Каинг Кек Иев умер в Пномпене в возрасте 77 лет. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя международного трибунала, судившего оставшихся в живых лидеров красных кхмеров.

"[Товарищ] Дуч [партийный псевдоним Каинга Кек Иева] умер сегодня утром, 2 сентября, в 00:52 в Больнице кхмерско-советской дружбы [в Пномпене]", - приводит агентство слова представителя трибунала.

В 2003 году в соответствии с соглашением, заключенным ООН и правительством Камбоджи для проведения суда над лидерами красных кхмеров, был учрежден международный трибунал, в состав которого вошли как камбоджийские, так и иностранные судьи. Трибунал приступил к работе весной 2009 года. На тот момент в живых оставалось пятеро лидеров красных кхмеров. Им было предъявлено обвинение в геноциде, нарушении прав человека и военных преступлениях.

Каинг Кек Иев был начальником тюрьмы S-21, в которой были до смерти замучены около 17 тыс. человек. В 2010 году он получил 35 лет лишения свободы (позднее его наказание было ужесточено до пожизненного заключения).

Согласно данным правительства Народной Республики Кампучия, от преступлений красных кхмеров с 1975 по 1979 годы погибли 2,75 млн человек, что составляло примерно четверть населения страны, по другим оценкам - 1,7 млн. Однако ряд исследователей считает, что в это число входят все, кто погиб в ходе гражданской войны, стал жертвами бомбардировок или политических казней, умер от голода и болезней в период с 1970 по 1979 годы.