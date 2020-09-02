Пенс заявил, что не помнит подготовки к возможному временному замещению Трампа в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс не помнит, чтобы в ноябре 2019 года его готовили к возможному взятию на себя полномочий главы государства. Об этом он заявил во вторник в эфире телеканала Fox News.

Пенса попросили прокомментировать утверждения, приведенные в готовящейся к публикации книге журналиста газеты The New York Times Майкла Шмидта. В ней говорится, что в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп перенес "серию микроинсультов". По версии автора, Пенса тогда попросили быть готовым временно взять на себя президентские полномочия в случае, если Трампу будут проводить в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида процедуры, требующие наркоза.

"Я не помню, чтобы мне говорили быть готовым, - ответил Пенс. - Мне сказали, что президент идет к врачу". "В тот день не произошло ничего необычного", - подчеркнул он. "Если вы вице-президент США, то одна из составляющих работы - быть всегда наготове", - добавил Пенс. Он заверил, что американский лидер здоров.

Трамп во вторник назвал ложью утверждения о том, что он ранее перенес "серию микроинсультов". Лечащий врач президента США Шон Конли подтвердил, что американский лидер здоров. Врач отметил, что инсульта или микроинсульта у Трампа не было.

В середине ноября прошлого года Трамп посетил центр имени Уолтера Рида. Эта поездка не значилась в графике, распространенном тогда Белым домом, что привело к появлению спекуляций на тему здоровья президента. В Белом доме тогда все подозрения на этот счет отвергли, заявив, что Трамп отправился в центр для ежегодного медицинского обследования.