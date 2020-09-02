Трамп против рекомендаций снести памятники некоторым экс-президентам в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп выступил во вторник против опубликованных мэрией столицы США рекомендаций по поводу сноса находящихся в федеральной собственности городских памятников экс-президентам США Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону и Эндрю Джексону, а также мореплавателю Христофору Колумбу. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Учрежденный мэром Вашингтона Мюриэл Боузер комитет рекомендовал ей снести восемь статуй и мемориалов, а также переименовать десятки государственных школ, парков и правительственных зданий в столице в связи с тем, что они носят имена людей (в том числе семи бывших президентов США), причастных к рабству и угнетению меньшинств, в частности темнокожего населения. Данный план был обнародован и представлен на рассмотрение, но не утвержден Боузер.

"Публикуя план, в котором содержатся рекомендации о потенциальном сносе монумента Джорджу Вашингтону, статуи Христофора Колумба, статуи Эндрю Джексона и мемориала Джефферсона среди многих других смехотворных рекомендаций, радикально-либеральный мэр Вашингтона (округ Колумбия) повторяет ту же риторику левых, которая использовалась для разжигания опасных беспорядков, - риторику разрушения нашей истории и разрушения нашего великого наследия", - отметила Макинэни, назвав рекомендации безответственными.

По ее словам, Трамп считает, что все памятники следует сохранить и уважать. "Пока президент Трамп находится в Белом доме, безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут. Как мэру столицы нашей страны, города, принадлежащего американскому народу, ей должно быть стыдно за то, что она даже предлагает такое на рассмотрение", - заключила пресс-секретарь.

Волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, началась в США на фоне массовых протестов и беспорядков в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Во многих случаях протестующие сносили или уродовали монументы конфедератам, сражавшимся за сохранение в южных штатах рабства. Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), которого считают ответственным за начало колониальной экспансии в Америке и последовавший за этим геноцид индейцев. В Портленде (штат Орегон) была также снесена статуя первого президента США Джорджа Вашингтона (1732-1799), который владел несколькими сотнями темнокожих рабов. В ряде городов местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов.