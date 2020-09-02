Times: британский Минфин пытается привлечь дополнительные средства на разведку и оборону

ТАСС, 2 сентября. Глава Минфина Великобритании Риши Сунак работает над привлечением нескольких миллиардов фунтов стерлингов дополнительных средств на финансирование модернизации разведывательной и оборонной сфер страны. Об этом сообщила в среду газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По его информации, Сунак заявил коллегам по кабинету министров, что необходимая сумма может быть выделена за счет перераспределения средств, заложенных в бюджет страны на оказание помощи другим государствам. По данным газеты, до пандемии общая сумма, заложенная на осуществление программ помощи другим странам, должна была составить 15,8 млрд фунтов. Источник заявил, что Сунак предложил профинансировать, в частности, модернизацию кибероружия и беспилотников с искусственным интеллектом.

Издание отмечает, что глава британского Минфина еще не успел заручиться поддержкой премьер-министра Бориса Джонсона и других членов кабинета по этому вопросу.

Предложение Сунака является частью дискуссии в рамках проводимого британским правительством обзора, посвященного приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики. О проведении такого обзора было объявлено вскоре после того, как королевство вышло из состава ЕС в ночь на 1 февраля. Он призван оценить совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания. По информации The Times, обзор должен быть завершен в ноябре. О результатах проведенной работы премьер-министру страны Борису Джонсону должно быть доложено в 2021 году.