СМИ: бывшие японские жители южных Курил в октябре осмотрят могилы предков с борта самолета

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Администрация северной префектуры Хоккайдо утвердила даты, когда бывшие японские жители южной части Курильских островов смогут осмотреть находящиеся там захоронения своих предков с борта самолета. Как сообщил в среду телеканал NHK, рейсы будут осуществляться 21 и 25 октября.

Всего на эти даты запланировано пять вылетов из аэропорта Накасибэцу. Продолжительность полета составит один час. Самолет будет лететь вдоль границы между Россией и Японией, а его пассажиры смогут увидеть южную часть Курил из иллюминаторов. Из-за коронавируса на борт каждого рейса будут принимать не более 20 человек.

В конце августа Япония приняла окончательное решение полностью отменить все запланированные на этот год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с пандемией. В сентябре 2017 года Япония и Россия в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков. С тех пор такие поездки на безвизовой основе осуществлялись каждый год.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.