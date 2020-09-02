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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: военнослужащий индийской армии убит в Кашмире при обстреле со стороны Пакистана

По данным газеты The Pioneer, за последние четверо суток пакистанские войска во второй раз подвергли обстрелу индийскую территорию в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. Офицер индийских вооруженных сил погиб в среду в союзной территории Джамму и Кашмир при обстреле военными Пакистана.

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Как сообщает газета The Pioneer, пакистанские войска нарушили соглашение о прекращении огня и подвергли обстрелу индийские позиции в секторе Кери на линии контроля, служащей границей между двумя странами.

Офицер индийской армии поучил смертельное ранение во время обстрела и умер в госпитале.

За последние четверо суток пакистанские войска во второй раз подвергли обстрелу индийскую территорию в Кашмире. 30 августа в результате обстрела погиб один военнослужащий ВС Индии.

Теги
ИндияПакистанВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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