В Софии проходят массовые протесты

СОФИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Массовая акция протеста под названием "великое народное восстание" проходит в среду в Софии, в первый день работы Народного собрания (парламента) Болгарии после летних каникул. Как сообщает корреспондент ТАСС, участники акции забрасывают полицию, которая выстроила живую блокаду вокруг здания парламента, куриными яйцами. Несмотря на ранний час и рабочий день, на протест собрались несколько тысяч человек, которые уже 56-й день требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева.

Еще ночью вокруг нового здания парламента - бывшего партийного дома, где впервые после продолжительного ремонта собираются депутаты, была выставлена полицейская блокада, которая должна была защитить народных избранников от протестов народных масс. Президенту Болгарии Румену Радеву, который выступит на открытии сессии парламента, и вице-президенту Илияне Йотовой охрана не понадобилась, они свободно прошли через ряды участников акции, их встречали аплодисментами и приветственными возгласами.

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются 56-й день. В Софии и других городах страны ежедневно проводятся митинги и шествия, в которых принимают участие от сотен до нескольких тысяч человек. Участники антиправительственных акций настаивают на отставке правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. В болгарской столице остаются блокированными ключевые перекрестки, в том числе у площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цареградском шоссе, где расположены палаточные городки.

По данным социологических исследований, антиправительственные акции пользуются безусловной поддержкой 48,3% опрошенных; 24,7% поддерживают протесты, но высказывают в адрес их организаторов определенные замечания; 19,8% выступают против подобных акций. За проведение плановых выборов, которые должны состояться в марте, выступают 35,2% опрошенных, 47%, однако, поддерживают идею досрочных выборов.