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Кризис в Белоруссии

Белорусские правозащитники сообщили почти о 80 задержанных на акциях протеста 1 сентября

Среди задержанных есть журналисты

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщили о 78 задержанных во время акций протеста во вторник.

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"В списке задержанных в Минске за 1 сентября уже больше 70 человек. Многих из них отпустили, но часть все же проведет ночь в изоляторе до суда. В том числе и задержанные журналисты", - сообщает в среду правозащитный центр "Весна" в своем Telegram-канале. В нем отмечается, что список будет дополняться. Среди задержанных журналистов изначально было около 10 человек, после проверки документов в РУВД некоторые были отпущены, вместе с тем шесть человек оставили в милиции на ночь (это сотрудники белорусского портала tut.by, а также журналист агентства БелаПАН). Задержание подтвердили в МВД Белоруссии, точное количество человек озвучат в среду.

1 сентября в Минске и регионах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов. Одной из наиболее многочисленных стала акция студентов некоторых государственных университетов в Минске, в ней участвовали около 2 тыс. человек.

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