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Кризис в Белоруссии

Визит главы МИД Белоруссии в Москву будет однодневным

Владимир Макей прибыл в Москву, где вскоре начнутся его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прибыл с однодневным рабочим визитом в Москву, где вскоре начнутся его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Эту информацию в среду подтвердили ТАСС в белорусском дипведомстве.

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"Визит начался, будет однодневным", - сказал собеседник агентства.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования, которые продолжаются уже больше трех недель.

В Москве неоднократно заявляли, что народ Белоруссии способен самостоятельно справиться со сложившейся в республике ситуацией, призывая страны Запада не навязывать свой ход событий.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
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