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Отставка премьера Японии Синдзо Абэ
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СМИ: голосование за нового премьера Японии пройдет в парламенте 16 сентября

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Голосование за кандидатуру нового премьер-министра Японии пройдет в национальном парламенте 16 сентября. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) достигла консенсуса с оппозиционными партиями по дате голосования в парламента.

Перед этим 14 сентября должны будут пройти внутрипартийные выборы нового председателя ЛДП - одержавший на них победу кандидат и будет утвержден на должность премьер-министра страны по итогам голосования в парламенте 16 сентября.

Теги
ЯпонияОтставка премьера Японии Синдзо Абэ
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