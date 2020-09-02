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Кризис в Белоруссии

Заседание по делу задержанных в Минске журналистов пройдет в онлайн-формате

Журналисты, находящиеся в РУВД, будут допрошены по видеосвязи

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Заседание по делу белорусских журналистов, задержанных 1 сентября в Минске после завершения студенческой акции протеста, пройдет в онлайн-формате в суде Октябрьского района.

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Как пояснили ТАСС в суде, журналисты, находящиеся сейчас в РУВД, будут допрошены по видеосвязи в связи со связанными с пандемией коронавируса ограничениями.

Во вторник милиция в Минске задержала сотрудников нескольких СМИ, в том числе двух журналистов tut.by и трех - белорусской "Комсомольской правды". Ряд задержанных журналистов остались в РУВД до утра, как пояснила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, "в рамках административного процесса". Белорусская ассоциация журналистов выступила с требованием немедленно освободить задержанных и призвала коллег прийти в среду на открытые судебные заседания, касающиеся журналистов.

По данным изданий, сотрудники которых находятся в РУВД, журналистам вменяют обвинения по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("участие в несанкционированном массовом мероприятии"). По словам адвокатов задержанных, журналисты чувствуют себя хорошо.

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