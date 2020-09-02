CNN: более 80 лауреатов Нобелевской премии поддержали Байдена в президентской гонке в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 80 американских ученых, лауреатов Нобелевской премии в области физики, химии и физиологии или медицины поддержали кандидатуру демократа Джозефа Байдена в президентской гонке в США. Об этом говорится в обнародованном в среду письме представителей научного сообщества, текст которого приводит телекомпания CNN .

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"Наши лидеры как никогда ранее должны понимать ценность науки при формулировании государственной политики, - отмечается в письме. - На протяжении многих лет своей службы народу Джо Байден постоянно демонстрировал желание прислушиваться к специалистам, понимание важности международного сотрудничества в научно-исследовательских разработках и уважение к вкладу иммигрантов в интеллектуальную жизнь нашей страны".

CNN указала, что инициатором составления такого письма в поддержку Байдена стал физик и член Палаты представителей Конгресса США (от штата Иллинойс) демократ Билл Фостер. Обращение было подписано, в частности, бывшим директором Национального института онкологии Харолдом Вармусом, получившим Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1989 году за "открытие клеточной природы ретровирусных онкогенов", а также профессором Стэнфордского университета биохимиком Роджером Корнбергом, награжденным премией в 2006 году за исследование механизма копирования клетками генетической информации.

Кроме того, свои подписи под текстом оставили физик Барри Бэриш, удостоившийся Нобелевской премии в 2017 году за экспериментальную регистрацию гравитационных волн, и лауреаты 2009 года Элизабет Блэкберн и Кэрол Грейдер, открывшие "механизмы защиты хромосом теломерами и теломеразой".

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Соперником Байдена на них станет действущий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп.