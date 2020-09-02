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Кризис в Белоруссии

СК Белоруссии возбудил дела по расследованию угроз парламентариям республики

Сколько уголовных дело открыто следователями, пока не указывается

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Представители Следственного комитета (СК) Белоруссии по Брестской области возбудили уголовные дела в связи с угрозами депутатам парламента республики на фоне призывов оппозиции к отзыву законодателей. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

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"Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении СК. В то же время не указывается, сколько уголовных дело открыто следователями.

В региональном СК пояснили, что поводом для расследования стали поступающие угрозы в адрес депутатов. "В связи с появившимися в интернете призывами об отзыве депутатов, некоторым из них стали поступать угрозы расправой, если они не сложат свои полномочия. Кроме того, в сообщениях указывались и имена близких им людей. Такие случаи зафиксированы в отношении депутатов Палаты представителей Национального собрания в Дрогичине, Столине и Пинске", - отметили в Следственном комитете по Брестской области.

В воскресенье СК Белоруссии сообщил, что по всей стране было зафиксировано более 150 угроз в отношении должностных лиц, с начала августа в этой связи возбуждено более 50 уголовных дел.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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