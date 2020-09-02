Макей заявил, что Белоруссия не позволила Западу реализовать в стране украинский сценарий

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Белоруссия смогла не допустить в стране повторения украинского сценария цветной революции, организованной извне. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, открывая встречу в широком составе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Белоруссии украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал он.

Макей поблагодарил Лаврова за выдержанную и четкую позицию Москвы по ситуации в республике.

"Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Белоруссии", - сказал Макей.

Белоруссия заинтересована в обмене мнениями с российской стороной по всем актуальным вопросам, отметил он.

"Нацелены на открытый диалог, заинтересованы в обмене мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня", - сказал он.

Макей отметил, что определенное политическое противостояние в Белоруссии продолжается, но его уровень накала значительно снизился.