Глава Минобороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин 4 сентября в Москве примет участие в совместном заседании министров обороны государств СНГ, стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и государств Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба оборонного ведомства.

"Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Республики Беларусь взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", - отметили в Минобороны.

По данным пресс-службы, в рамках совместного заседания глава белорусского оборонного ведомства выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".