Пентагон провел очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США провело очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом в среду сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, уточнив, что запуск произвели из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Ракеты шахтного базирования Minuteman III были приняты на вооружение почти 50 лет назад. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.

Согласно американским экспертам, в ведении ВВС находятся 400 ракет Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах Малмстром (штат Монтана), Майно (штат Северная Дакота) и имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт имеется в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены баллистические ракеты, если это потребуется.

Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году. На это может уйти более 6% бюджета ведомства, заявил ранее на слушаниях в подкомитете по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил генерал-лейтенант ВВС Ричард Кларк.