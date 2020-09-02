Генпрокуратура ФРГ заявила, что не комментирует такие темы, как запрос ГП РФ по Навальному

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ не дает комментариев по вопросам оказания правовой помощи в рамках кооперации с другими государствами. Об этом сообщили в среду ТАСС в ведомстве в ответ на просьбу пояснить, не поступало ли от российской стороны запроса в рамках проверки по факту госпитализации блогера Алексея Навального и не готово ли оно оказать помощь коллегам из РФ в случае его поступления.

"Прошу нас понять, что мы в принципе не можем комментировать вопросы оказания правовой помощи", - отметил представитель Генпрокуратуры ФРГ в Карлсруэ.

Ранее РБК сообщило, что Генпрокуратура РФ в направленном в Германию запросе попросила ответить на почти 20 вопросов по лечению Навального, диагнозу и результатах экспертизы, а также предоставить копию медкарты пациента и биологический материал для сравнительного исследования.

В Минюсте ФРГ ТАСС пока не удалось получить комментарий касательно запроса российской стороны.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он был доставлен в Берлин и помещен в клинику Сharite. Врачи этой клиники сообщили, что блогер продолжает оставаться в искусственной коме, а в его крови найдены следы интоксикации. В настоящее время, по словам врачей, симптомы интоксикации у Навального постепенно пропадают.