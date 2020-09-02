Представителя правящей партии Черногории поймали при попытке уничтожения бюллетеней

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Представитель правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории Милена Орландич пыталась уничтожить избирательные документы во время проверки на одном из избирательных участков в столице страны Подгорице. Об этом сообщил в среду черногорский портал Vijesti, опубликовавший полицейский протокол с места инцидента.

Голосование в Черногории организовано таким образом, что от каждого бюллетеня перед тем, как опустить его в урну для голосования, отрывается небольшой купон, содержащий номер бюллетеня. Во время проверки число бюллетеней и купонов должно совпасть, в противном случае будет зафиксировано нарушение, которое может привести к переголосованию на участке.

Как сообщил портал, утром в среду на избирательный участок номер 63 прибыла комиссия ДПС для проверки, в ходе которой представитель комиссии ДПС Милена Орландич прятала купоны от бюллетеней. Это заметил член избирательной комиссии от оппозиционной партии URA Никола Терзич, который "встал со своего места и объявил присутствующим, что видел нарушение", говорится в полицейском протоколе. Затем Терзич обнаружил у госпожи Орландич два купона, один находился под ее стулом, на второй она наступила ногой.

"После этого избирательная комиссия немедленно прекратила процесс проверки представителями ДПС, члены комиссии написали заявления в полицию", - говорится в протоколе. Как отмечают наблюдатели, сторонники правящей партии президента Джукановича после проигранных 30 августа выборов намеренно обостряют ситуацию в стране, провоцируют столкновения на улицах и пытаются сфальсифицировать данные с избирательных участков.

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черное на белое" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

Как заявил в комментарии ТАСС лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционные коалиции "За будущее Черногории", "Мир - наша нация" и "Черное на белое" намерены совместно сформировать кабинет министров на основании имеющегося у них большинства в 41 голос. Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Оппозиция объявила о своей победе, президент страны Джуканович свое поражение не признал, призвав дождаться "окончательных данных избиркома".