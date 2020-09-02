МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Белоруссия утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии в ответ на принятые ими ранее санкции против Минска. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.

"Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии", - сказал он. - Будут и другие страны вводить санкции, мы также будем предпринимать соответствующие адекватные решение и давать адекватный ответ".

Что же касается тех, кто попал в ответный санкционный список, то, как отметил Макей, в него включены те, кто "действительно явно вмешивался во внутригосударственные дела Белоруссии, делал соответствующие неприемлемые заявления, в том числе политические, и более того вносили конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти".

"Для нас это абсолютно неприемлемо, - подчеркнул глава МИД Белоруссии. - Мы трактуем это как вмешательство в дела государства и на основании этого мы и подготовили этот асимметричный санкционный список".

"Мы не намерены его публиковать, - отметил Макей. - Но поверьте, в него включено достаточное число лиц трех прибалтийских государств, а с учетом того, что у нас в рамках Союзного государства с Россией единый список невъездных лиц. Это должно заставить их в определенной степени задуматься".

Ранее страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

Революционные потрясения

Макей заявил, что Минск выступает категорически против революционных потрясений, организованных внешними силами.

"Любая революция всегда приводит к тому, что проливается кровь. И мы категорически против любых революционных потрясений, тем более организованных извне, на улицах наших городов", - подчеркнул Макей.

По его словам, руководство республики исходит из того, что "лишь спокойное эволюционное движение вперед приведет к тому, что восстановится мир и спокойствие, стабильность в стране, государстве и в обществе". В этой связи Макей также отметил после завершения переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, у них сложилось "единое понимание процессов, происходящих в Беларуси". "Мы очень подробно обсуждали с Сергеем Викторовичем эти проблемы и, конечно же, мы договорились о четком взаимодействии и в рамках различных и международных, и региональных организаций и о тесном взаимодействии, если это будет необходимо, в отдельных странах".

Деятельность СМИ

Белоруссия выступает за деятельность журналистов в рамках закона, но категорически против целенаправленного бичевания власти, заявил Макей.

"Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках существующего законодательства, в рамках соответствующих международных правил, но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно или сознательно стремились вовлекать себя в противозаконные какие-то действия, в действия, связанные с нарушениями законодательства. Одно дело, когда журналист объективно дает информацию, другое дело, когда он ведет целенаправленный стрим, где бичуется лишь власть", - заявил он.

По словам министра, подобные стримы, призывающие демонстрантов к противоправным действиям, абсолютно неприемлемы для власти, и на них будет следовать "адекватная" реакция.

При этом Макей отметил, что МИД Белоруссии тесно взаимодействует с правоохранительными органами, а также с посольствами при "нежелательных случаях" с сотрудниками СМИ. "Хочу сказать, что мы в министерстве иностранных дел очень плотно работаем с соответствующими посольствами, и если вдруг случаются какие-то нежелательные случаи, то мы стараемся реагировать на них. Однако всегда смотрим на субстантивное поведение, скажем так, тех или иных журналистов. Если они не нарушили никаких правил, законов, то мы стараемся принять соответствующие меры вместе с нашими коллегами из правоохранительных структур", - сказал министр иностранных дел Белоруссии.

Внутренние противоречия

Макей заявил, что внутренние противоречия в Белоруссии будут устранены в ближайшее время.

"Мы сошлись во мнении, что уже в самой ближайшей перспективе внутренние противоречия в Белоруссии будут сняты и наша страна восстановит свой многолетний статус спокойного, открытого и гостеприимного государства в центре Европы", - заявил глава МИД Белоруссии.

"Поверьте, наше общество спокойно и самостоятельно, без давления заинтересованных внешних сил, в рамках уважительного диалога определит будущее своего суверенного и независимого белорусского государства и наши договоренности с российской стороной в двусторонних форматах, на многосторонних интеграционных треках, союзнические обязательства будут содействовать спокойствию и поступательному движению этого процесса", - сказал он.

Владимир Макей поблагодарил Сергея Лаврова за твердую, взвешенную и конструктивную позицию России, направленную на поддержку Белоруссии, ее суверенитета и независимости. По словам Макея, он подробно проинформировал Лаврова о мерах властей Белоруссии по нормализации обстановки в стране, о будущей конституционной реформе, контактах Минска со странами Запада и международными организациями по данным вопросам. "Как и прежде, мы отметили абсолютную совместимость позиций и выразили обоюдное стремление продолжить взаимодействие в целях исключения всякого давления на Беларусь при решении внутренних проблем", - сказал глава МИД страны.

Конституционная реформа

Конституционная реформа в Белоруссии - это оптимальный вариант для организации диалога в обществе и стабилизации ситуации, заявил Макей.

Макей не назвал сроки подготовки конституции, но отметил, что работа над поправками идет. "Я не могу сказать сейчас, что соответствующие поправки в конституцию будут через год, два или полтора. В любом случае работа эта идет. Насколько мне известно, предварительно, как минимум, два варианта докладывались главе государства. Сейчас создана рабочая группа, где идет подготовка конкретных поправок в действующую конституцию", - сказал Макей.

Глава МИД Белоруссии заверил, что "будет проходить общественное обсуждение этих поправок со всеми категориями населения". "Я не исключаю, что будет создана какая-то структура, в рамках которой будут обсуждаться эти поправки в конституцию. Пока идет рабочий процесс", - отметил он.

Макей выразил уверенность, что "в самое ближайшее время вырисуются и четкий формат, и сроки завершения этого процесса". "Мы считаем, что это самый оптимальный вариант - не нарушая законодательства, не нарушая действующего основного закона, организовать нормальный рабочий диалог, который приведет в конечном счете к стабилизации, к деэскалации тех процессов, которые сейчас происходят", - заключил он.

Отношения с Европой

Макей считает, что события, происходящие в Белоруссии, отбросили отношения с некоторыми европейскими партнерами на много лет назад, хотя мнение насчет влияния протестов на отношения было единым.

"Еще задолго до выборов, когда мы встречались с нашими европейскими партнерами и обсуждали различные перспективы развития ситуации, мы абсолютно были едины во мнении относительно того, что любая улица, любые насильственные демонстрации отбросят наши отношения на много лет назад. К сожалению, так и произошло. И все сходились тогда во мнении, что нельзя этого допустить", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии подчеркнул, что с европейскими партнерами было достигнуто понимание, что "любые, даже плохие выборы будут способствовать эволюционному движению страны вперед".

"К сожалению, произошло то, что произошло, и сейчас наши партнеры призывают нас к каким-то мирным революциям, к тихим революциям - на самом деле любая революция, по-моему, всегда приводит к тому, что льется кровь", - отметил Макей.

Макей считает, что президентские выборы в Белоруссии были использованы некоторыми странами для попытки дестабилизации в стране.

"К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую и экономическую ситуацию", - сказал он.

Макей находится в Москве с однодневным рабочим визитом. Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии провели переговоры в узком формате.