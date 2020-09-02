СМИ: объявленный персоной нон грата австрийский дипломат покинул Россию

Как Россия отвечала на высылку своих дипломатов из разных стран

По данным агентства, "сотрудник посольства Австрии в Москве, которого МИД России в ответ объявил персоной нон грата, уже также покинул Россию".

25 августа в МИД Австрии сообщили ТАСС, что австрийские власти приняли решение выслать российского дипломата, чья деятельность, по его мнению, противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. В посольстве РФ в Вене назвали такое решение Австрии безосновательным и ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. В МИД РФ в тот же день проинформировали, что Россия по принципу взаимности объявила персоной нон грата дипломата посольства Австрии в Москве.

27 августа объявленный властями Австрии персоной нон грата российский дипломат покинул австрийскую территорию, сообщил ТАСС дипломатический источник в Вене.