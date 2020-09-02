Член совета оппозиции Белоруссии Латушко сообщил, что поехал на конференцию в Польшу

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что поехал на конференцию в Польшу. Об этом он в среду сообщил корреспонденту ТАСС.

"Я нахожусь в Польше, где принимаю участие международном форуме, сказал он.

Латушко сообщил, что планирует в Варшаве встретиться с членами правительства и депутатами, а потом посетить Вильнюс.

"У меня запланированы встречи в Варшаве в правительстве, МИД, с депутатами польского парламента. Я планирую также посетить Вильнюс, и провести также встречи в МИД, с литовскими парламентариями, депутатами Европарламента", - сообщил Латушко ТАСС.

В Координационном совете белорусской оппозиции заявили, что Латушко планирует вернуться в Минск.

"Мы подтверждаем, что Павел Латушко не находится сейчас на территории Беларуси. Насколько нам известно, эта поездка должна занять несколько дней, после Павел Латушко планирует вернуться в Минск", - проинформировали в пресс-службе КС.