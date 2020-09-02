Глава МИД Британии опроверг перераспределение средств на разведку и оборону

ТАСС, 2 сентября. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал "красочными слухами" информацию о том, что британские власти работают над привлечением нескольких миллиардов фунтов стерлингов дополнительных средств на финансирование модернизации разведывательной и оборонной сфер страны за счет бюджета на помощь другим государствам. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"В СМИ ходит много довольно красочных слухов. Я не собираюсь рассуждать о всеобщем обзоре расходов, но мы всецело привержены помощи беднейшим странам, достижению наших более широких целей во внешней политике, одна из которых, очевидно, изменение климата", - приводит агентство слова министра.

В среду газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил коллегам по кабинету министров, что необходимая сумма на модернизацию обороны и разведки может быть выделена за счет перераспределения средств, заложенных в бюджет страны на оказание помощи другим государствам. По данным газеты, до пандемии общая сумма, заложенная на осуществление программ помощи другим странам, должна была составить £15,8 млрд. Источник заявил, что Сунак предложил профинансировать, в частности, модернизацию кибероружия и беспилотников с искусственным интеллектом.

Предложение Сунака является частью дискуссии в рамках проводимого британским правительством обзора, посвященного приоритетам страны в области обороны и безопасности, а также внешней политики. О проведении такого обзора было объявлено вскоре после того, как королевство вышло из состава ЕС в ночь на 1 февраля. Он призван оценить совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания. По информации The Times, обзор должен быть завершен в ноябре. О результатах проведенной работы премьер-министру страны Борису Джонсону должно быть доложено в 2021 году.