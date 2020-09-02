МВД Белоруссии сообщило о задержании причастных к беспорядкам

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали трех жителей Минска, подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

"Сотрудниками МВД задержан 27-летний минчанин, который участвовал в избиении омоновца", - написала Чемоданова. По ее информации, задержанный вечером 9 августа вышел на улицу, чтобы выразить недовольство результатами прошедших в республике выборов. Напротив Дворца спорта он увидел толпу агрессивно настроенных митингующих, которые устроили драку с сотрудниками ОМОНа из оцепления.

По информации пресс-секретаря МВД, еще один задержанный - 33-летний неработающий - вышел на улицу 9 августа с металлической трубой в руках к стеле "Минск - город-герой", где присоединился к агрессивно настроенным митингующим. Также установлена личность еще одного активного участника массовых беспорядков, который на своих страницах в соцсетях призывал к насилию в отношении сотрудников милиции. "25-летний бывший спортсмен был в первых рядах протестующих в районе станции метро "Пушкинская", устраивал "сцепки" и оказывал активное сопротивление силам правопорядка", - сообщила Чемоданова.

Она добавила, что все задержанные признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному УСК по Минску за организацию массовых беспорядков.