В Германии заявили, что заинтересованы в улучшении отношений с Россией

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Германия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией, но Москва должна создать для этого соответствующие условия. С таким заявлением выступил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Мы, разумеется, заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Россией, но для этого Россия должна создать соответствующие условия", - сказал он. Бургер напомнил, что сотрудничество Германии с РФ в последние годы были омрачены такими событиями, как убийство гражданина Грузии в Берлине, хакерская атака против Бундестага, воссоединение Крыма с Россией.

Бургер указал на то, что тема выстраивания отношений с Москвой обсуждалась на прошлой неделе на неформальной встрече глав МИД стран ЕС.