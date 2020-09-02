Украина вышла еще из трех соглашений СНГ

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Украина вышла еще из трех международных соглашений, заключенных в рамках СНГ. Такое решение приняло в среду украинское правительство.

Члены кабинета министров, в частности, постановили выйти из соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, которое было подписано в марте 1993 года в Москве. Кроме того, Украина больше не является стороной соглашений о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и о создании координационного совета по карантину растений членов Содружества, подписанных, соответственно, в мае 2001 года в Минске и в мае 2012 года в Ашхабаде.

В Киеве считают нецелесообразным участие в этих договорах в рамках Содружества, поскольку, в частности, "между странами действуют двусторонние сертификаты для бесперебойного экспорта/импорта животных и продукции животного происхождения в страны СНГ". Выход из соглашения, отмечается в материалах правительства, не повлияет на торговлю животными и животной продукцией со странами СНГ при соблюдении международных стандартов торговли.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс разрыва договоров в рамках СНГ. В мае 2018 года Украина прекратила участие в работе уставных органов Содружества, ее представительство при уставных органах СНГ было закрыто. В том же году Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений. Среди последних соглашений СНГ, от которых отказался Киев, - семь договоров в сфере гражданской авиации.