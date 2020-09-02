Начальники генштабов РФ и Белоруссии обсудили по телефону подготовку совместных учений

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Вопросы военного сотрудничества Белоруссии и России, а также подготовку совместных учений обсудили в среду по телефону начальники генеральных штабов вооруженных сил двух государств Александр Вольфович и Валерий Герасимов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство - 2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020" (пройдет на территории Российской Федерации)", - отметили в оборонном ведомстве Белоруссии.

Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре этого года на юге России. Ранее планировалось привлечь к учениям группировки из шести стран, в том числе государств - членов ШОС и ОДКБ. Однако в конце августа Минобороны Индии заявило, что представители страны не будут участвовать в маневрах из-за пандемии и связанных с ней трудностями, включая организацию логистики.

В учениях "Славянское братство" традиционно принимают участие военнослужащие из России, Сербии и Белоруссии. Впервые военные тренировки в таком составе прошли в России в 2015 году, в ноябре 2016 года их организовали в Сербии, в июне 2017 году они состоялись в Белоруссии, в 2018 году маневры вновь провели в России.