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Кризис в Белоруссии

Кабмин Литвы одобрил план помощи белорусской оппозиции

В частности, страна выделит 100 стипендий для обучения студентов из Белоруссии в вузах Литвы и направит €100 тыс. из госбюджета на гуманитарную помощь

ВИЛЬНЮС, 2 сентября. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы одобрил на своем заседании в среду план помощи белорусской оппозиции. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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"Сегодня нами утвержден план помощи людям Белоруссии, которые на протяжении нескольких недель выражают несогласие с нечестными результатами выборов и подвергаются за это грубому насилию", - сказал он. По словам премьера, одобренный план является знаком солидарности с протестующими. "Это первый, но не последний шаг помощи нашего правительства", - утверждал Сквернялис.

В рамках плана выделяется 100 стипендий для обучения студентов из Белоруссии в вузах Литвы, €100 тыс. из госбюджета направляется на гуманитарную помощь. €200 тыс. выделяется работающему в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету - высшей частной школе, учрежденной в Минске в 1992 году, деятельность которой через несколько лет была приостановлена белорусскими властями. Кабмин одобрил также упрощение выдачи национальных виз Литвы гражданам Белоруссии.

До 8 сентября правительство поручило ответственным министерствам подготовить дополнительные предложения по инструментам помощи и необходимым средствам, в том числе о том, какие финансы должны быть предусмотрены в госбюджете на 2021 год.

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БелоруссияЛитваКризис в Белоруссии
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