Кабмин Литвы одобрил план помощи белорусской оппозиции

"Сегодня нами утвержден план помощи людям Белоруссии, которые на протяжении нескольких недель выражают несогласие с нечестными результатами выборов и подвергаются за это грубому насилию", - сказал он. По словам премьера, одобренный план является знаком солидарности с протестующими. "Это первый, но не последний шаг помощи нашего правительства", - утверждал Сквернялис.

В рамках плана выделяется 100 стипендий для обучения студентов из Белоруссии в вузах Литвы, €100 тыс. из госбюджета направляется на гуманитарную помощь. €200 тыс. выделяется работающему в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету - высшей частной школе, учрежденной в Минске в 1992 году, деятельность которой через несколько лет была приостановлена белорусскими властями. Кабмин одобрил также упрощение выдачи национальных виз Литвы гражданам Белоруссии.

До 8 сентября правительство поручило ответственным министерствам подготовить дополнительные предложения по инструментам помощи и необходимым средствам, в том числе о том, какие финансы должны быть предусмотрены в госбюджете на 2021 год.