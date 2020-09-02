Латушко выехал в Варшаву в сопровождении посла Польши

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко выехал из страны в Польшу в сопровождении польского посла.

"Сегодня ночью в 01:27 на выезд из Беларуси через пункт пропуска "Берестовица" на машине с дипломатическими номерами Павел Латушко в официальном порядке пересек госграницу в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Польши в Беларуси Артура Михальского, - сообщил в среду агентству БелТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. - Проблем с оформлением не возникло. На все ушло 10 минут".

Ранее Латушко сообщил в беседе с корреспонденту ТАСС, что поехал в Польшу на конференцию.