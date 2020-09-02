Адвокат: задержанные в Минске журналисты могут находиться под стражей до 72 часов

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Материалы дел журналистов tut.by Надежды Калининой и Алексея Судникова возвращаются для доработки в РУВД, в среду суд не состоится. Об этом сообщил в среду адвокат Калининой Валерий Зинкевич.

"Материалы дела возвращаются в РУВД для уточнения деталей, - сказал он, подчеркнув, что сегодня судебное заседание не состоится. - Задержанных имеют право удерживать до 72 часов [в РУВД]".

Кроме того, секретарь суда сообщила, что дела журналистов "Комсомольской правды в Беларуси" Сергея Щеголева и Никиты Дуболеко также направлены на доработку в РУВД. Их защитники утверждает, что существует вариант, при котором сотрудники СМИ могут быть освобождены уже сегодня.

Ожидается, что в среду пройдут заседания по делам журналиста БелаПАН Андрея Шавлюго и сотрудницы белорусской "Комсомольской правды" Марии Элешевич.

Во вторник милиция в Минске задержала сотрудников нескольких СМИ. Ряд задержанных журналистов остались в РУВД до утра, как пояснила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, "в рамках административного процесса". Белорусская ассоциация журналистов выступила с требованием немедленно освободить задержанных и призвала коллег прийти в среду на открытые судебные заседания, касающиеся журналистов. По данным изданий, сотрудники которых находятся в РУВД, журналистам вменяют обвинения по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("участие в несанкционированном массовом мероприятии"). По словам адвокатов задержанных, журналисты чувствуют себя хорошо.