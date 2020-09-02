{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор РФ и Украины о скифском золоте

Решение по вопросу отвода одного из судей в деле о скифском золоте примут к 28 октября

Сначала стороны получат возможность обменяться документами в письменном виде, после чего инстанция планирует опубликовать свое заключение

АМСТЕРДАМ, 2 сентября. /ТАСС/. Решение по вопросу отвода судьи Дуко Оранье, рассматривающего дело о скифском золоте, будет принято к 28 октября. Об этом объявил в среду апелляционный суд Амстердама.

На эту тему
Скифское золото: о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

Сначала стороны получат возможность обменяться документами в письменном виде, после чего инстанция планирует опубликовать свое заключение.

"Надеемся вынести решение к 28 октября", - подчеркнули в инстанции.

Ранее адвокат Мартенс Сандерс, представляющий интересы украинской стороны, заявил ТАСС, что данное требование об отводе подано в связи с тем, что Украина не может доверять решениям, вынесенным данным судьей.

Теги
УкраинаРоссияСпор РФ и Украины о скифском золоте
МИД Германии вызовет посла России
Читать полностью