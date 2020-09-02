Решение по вопросу отвода одного из судей в деле о скифском золоте примут к 28 октября

АМСТЕРДАМ, 2 сентября. /ТАСС/. Решение по вопросу отвода судьи Дуко Оранье, рассматривающего дело о скифском золоте, будет принято к 28 октября. Об этом объявил в среду апелляционный суд Амстердама.

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Сначала стороны получат возможность обменяться документами в письменном виде, после чего инстанция планирует опубликовать свое заключение.

"Надеемся вынести решение к 28 октября", - подчеркнули в инстанции.

Ранее адвокат Мартенс Сандерс, представляющий интересы украинской стороны, заявил ТАСС, что данное требование об отводе подано в связи с тем, что Украина не может доверять решениям, вынесенным данным судьей.