СМИ: президент Черногории планирует ввести ЧП после поражения на выборах

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович, Демократическая партия социалистов (ДПС) которого проиграла выборы после 30-летнего правления, намерен ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней, чтобы воспрепятствовать передаче власти победившей оппозиции. Об этом сообщил в среду портал IN4S со ссылкой на свои источники.

По данным портала, на прошедшей в понедельник встрече, на которой председательствовал Джуканович, был согласован план действий, согласно которому сторонники ДПС намерены устраивать инциденты с использованием сербских и российских флагов, провоцировать представителей нацменьшинств, распространять между членами ДПС слухи о реваншизме оппозиционеров и т. д. Джуканович дал указание своим сторонникам как можно активнее снимать инциденты с сербскими и российскими флагами и направлять фото- и видеоотчеты в канцелярию ЕС в Подгорице.

Согласно конституции Черногории, режим ЧП может быть объявлен в том числе в случае "массового нарушения правопорядка" и "угрозы конституционному строю". Чрезвычайное положение объявляется на 90 дней, на этот же период продлеваются полномочия парламента и правительства.

Ранее Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий резко осудил любые инциденты, разжигающие религиозную вражду в стране, назвав их провокациями. Амфилохий выразил удивление, почему подобные нарушения оперативно не расследуются полицией, и высказал предположение, что такие инциденты готовятся целенаправленно.

По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории получила 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черное на белое" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

Как заявил в комментарии ТАСС лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиционные коалиции "За будущее Черногории", "Мир - наша нация" и "Черное на белое" намерены совместно сформировать кабинет министров на основании имеющегося у них большинства в 41 голос. Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Оппозиция объявила о своей победе, президент страны Джуканович свое поражение не признал, призвав дождаться "окончательных данных избиркома".