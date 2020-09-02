МВД Белоруссии пообещало рассмотреть жалобы на неправомерные действия милиционеров

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии пообещало рассмотреть обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников милиции во время столкновений между участниками акций протеста оппозиции и представителями правоохранительных органов. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на представителя белорусского МВД.

"Обращения граждан о неправомерных действиях сотрудников ОВД [органов внутренних дел] не останутся без внимания МВД", - цитирует агентство представителя ведомства.

Отмечается, что в министерство внутренних дел в последнее время поступает большое количество обращений граждан и организаций о неправомерных, по мнению заявителей, действиях сотрудников МВД при задержании граждан во время акций протестов после выборов президента.

МВД Белоруссии отмечает, что проведение митингов и демонстраций, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством. Вместе с тем конституция допускает ограничения основных прав и свобод личности в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного порядка.